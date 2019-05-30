Чт, 30.05.2019
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Галерея: портал Limon угощал десертами и дарил подарки своим читателям в кафе Pavlova

2 июня самому главному русскому развлекательному порталу Эстонии - Limon.ee - исполнится 8 лет. В этом году мы решили отмечать день рождения вместе с читателями всю неделю. 

В среду мы праздновали в уютном кафе Pavlova рядом с Таллиннским портом, дарили подарки от портала, от кафе и от фирмы MJ Production - билеты на концерты популярных артистов Макса Барских и Артик и Асти. 

Сегодня мы встречаемся с читателями в 15:00 в Ragu kohvik-resto по адресу: Лийвалайя, 27. До скорой встречи! Сегодня будет очень вкусный обед для 5 самых быстрых и, конечно же, огромное количество подарков. 

Смотрите галерею третьего дня! 

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