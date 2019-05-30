Галерея: портал Limon угощал десертами и дарил подарки своим читателям в кафе Pavlova

В среду мы праздновали в уютном кафе Pavlova рядом с Таллиннским портом, дарили подарки от портала, от кафе и от фирмы MJ Production - билеты на концерты популярных артистов Макса Барских и Артик и Асти.

Сегодня мы встречаемся с читателями в 15:00 в Ragu kohvik-resto по адресу: Лийвалайя, 27. До скорой встречи! Сегодня будет очень вкусный обед для 5 самых быстрых и, конечно же, огромное количество подарков.