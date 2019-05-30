«Четырехдневная жена» Николаса Кейджа впервые после скандала прервала молчание

Американский актер Николас Кейдж, неудачно женившийся и подавший на развод спустя четыре дня после свадьбы в марте 2019 года, все еще никак не может освободиться от брачных уз. 34-летняя визажистка Эрика Койке не дает кинозвезде развод без денежной компенсации ущерба ее репутации, которую, по словам женщины, Кейдж нанес ей публичным скандалом. На днях «четырехдневная супруга» впервые после инцидента прокомментировала свои бурные отношения с актером.

«Ник сделал то, что сделал, мы не собираемся мириться или снова сходиться. Ник мог прийти ко мне и поговорить, а не унижать меня публично. Мне больно, со мной плохо обращаются, это несправедливо. Но дело сделано, и мой адвокат не разрешает мне говорить, пока мы все не закончим», — цитирует Эрику Daily Mail.