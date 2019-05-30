Чт, 30.05.2019
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  • «Худющая-красивущая»: Айза Анохина в бикини сразила подписчиков

«Худющая-красивущая»: Айза Анохина в бикини сразила подписчиков

Айза Анохина

ФОТО: Instagram

Российский бьюти-блогер продемонстрировала юзерам свою точеную фигуру, пишет Пятый канал.

Дизайнер и бьюти-блогер Айза Анохина сразила подписчиков очередным постом на своей странице в Instagram. 34-летняя уроженка Грозного выложила в сеть фото, на котором позирует на побережье, сидя в подвесном кресле.

Знаменитость в описании к фото рассказала, как ей удалось добиться такого потрясающего эффекта. «Ноги побрила, попу отклячила и села, свесив второй подбородок. Его, кстати, зовут Жорж», — написала Айза Анохина.

Айза Анохина

ФОТО: Instagram

Впечатленные увиденным подписчики не стали скупиться на комплементы, отметив, что никакого второго подбородка у Айзы Анохиной попросту нет. Многие обратили внимание на ее идеальный пресс, а кому-то девушка показалась чрезмерно худой, но при этом шикарной.

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