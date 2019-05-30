«Худющая-красивущая»: Айза Анохина в бикини сразила подписчиков

Дизайнер и бьюти-блогер Айза Анохина сразила подписчиков очередным постом на своей странице в Instagram. 34-летняя уроженка Грозного выложила в сеть фото, на котором позирует на побережье, сидя в подвесном кресле.

Знаменитость в описании к фото рассказала, как ей удалось добиться такого потрясающего эффекта. «Ноги побрила, попу отклячила и села, свесив второй подбородок. Его, кстати, зовут Жорж», — написала Айза Анохина.

Айза Анохина ФОТО: Instagram