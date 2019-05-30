Американская модель конечно надела штаны... Но это не спасло ситуацию!
32-летняя известная американская фотомодель Ана Чери обожает хвастаться идеальным телом в Instagram.
В своем Instagram она опубликовала яркий летний снимок, на котором позирует на городской улице... И делает это фактически в одном белье. Впрочем, если присмотреться, можно заметить, что шорты на Ане все-таки есть. Хотя, разве они хоть что-то скрывают?
Поклонники, тем не менее, похвалили модель за смелость и потрясающий внешний вид. И ведь с ними нельзя не согласиться! Смотри фото: