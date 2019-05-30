Чт, 30.05.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Американская модель конечно надела штаны... Но это не спасло ситуацию!

Американская модель конечно надела штаны... Но это не спасло ситуацию!
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Modell Ana Cheri 2015. aastal.

ФОТО: Scanpix / AFP

32-летняя известная американская фотомодель Ана Чери обожает хвастаться идеальным телом в Instagram. 

В своем Instagram она опубликовала яркий летний снимок, на котором позирует на городской улице... И делает это фактически в одном белье. Впрочем, если присмотреться, можно заметить, что шорты на Ане все-таки есть. Хотя, разве они хоть что-то скрывают?

Поклонники, тем не менее, похвалили модель за смелость и потрясающий внешний вид. И ведь с ними нельзя не согласиться! Смотри фото:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AnaCherí (@anacheri) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ