София Каштанова рассекретила имя ребенка

31-летняя актриса недавно впервые стала мамой. Звезда «Полицейского с Рублевки» призналась, что родила мальчика. Сегодня София рассказала, какое имя она выбрала для сына, пишет Стархит.
Декретный отпуск София Каштанова провела с родителями в Мексике. Актриса призналась, что жаркая страна стала для нее второй родиной, ведь свое детство звезда провела в курортном городе Плая-дель-Кармен. Центральная Америка стала домом и для ее наследника, но недавно артистка наконец-то познакомила его с Россией.
Молодая мама показала первый за несколько месяцев снимок из Москвы. «Мы вернулись!» — подписала София. В кадре звезда позирует с коляской, которой посвятила значительную часть публикации. Однако пользователи обратили внимание совсем на другую деталь: между рассказами о колыбели актриса невзначай упомянула имя ребенка.
Многих заинтересовало необычное имя новорожденного. «Джордж — это кто? Георгий или Жора? Или он George по паспорту?» — спрашивали подписчики. В ответ Каштанова подтвердила экзотичный для России вариант. «George так и есть», — написала она в комментариях.
«Джордж? А как потом отчество будет у его детей?» — продолжали пользователи. Однако этот вопрос актриса пропустила.
Звезда сериалов тщательно скрывает подробности личной жизни. О рождении сына актриса не рассказывала на протяжении двух месяцев. София также не называет имя возлюбленного, которому подарила наследника. Поклонники до сих пор гадают, кто же им может быть. По одной из версий избранником Каштановой стал иностранец. Теперь о зарубежном муже намекает и имя четырехмесячного Джорджа.