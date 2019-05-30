София Каштанова рассекретила имя ребенка

Декретный отпуск София Каштанова провела с родителями в Мексике. Актриса призналась, что жаркая страна стала для нее второй родиной, ведь свое детство звезда провела в курортном городе Плая-дель-Кармен. Центральная Америка стала домом и для ее наследника, но недавно артистка наконец-то познакомила его с Россией.

Молодая мама показала первый за несколько месяцев снимок из Москвы. «Мы вернулись!» — подписала София. В кадре звезда позирует с коляской, которой посвятила значительную часть публикации. Однако пользователи обратили внимание совсем на другую деталь: между рассказами о колыбели актриса невзначай упомянула имя ребенка.

«Пришла пора больших размеров и большего комфорта для Джорджа», — поделилась Каштанова.

Актриса дала ребенку иностранное имя // Фото: Instagram

Многих заинтересовало необычное имя новорожденного. «Джордж — это кто? Георгий или Жора? Или он George по паспорту?» — спрашивали подписчики. В ответ Каштанова подтвердила экзотичный для России вариант. «George так и есть», — написала она в комментариях.

«Джордж? А как потом отчество будет у его детей?» — продолжали пользователи. Однако этот вопрос актриса пропустила.