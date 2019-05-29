Фотогалерея: тройка лучших барменов Эстонии поборется за титул лучшего бармена стран Балтии

Вчера в расположенной на Балтийском вокзале пивоварне Humalakoda стартовал четвертый сезон соревнований по приготовлению коктейлей World Class в Эстонии. 30 лучших барменов Эстонии, Латвии и Литвы в течение двух дней будут бороться за титул чемпиона стран Балтии, чтобы попасть на всемирные финальные соревнования в Глазго.

ФОТО: Ardo Kaljuvee

«Чтобы получить титул лучшего бармена в мире, для начала придется обойти местных конкурентов, затем коллег из Латвии и Литвы, чтобы наконец продемонстрировать свои умения на финальных соревнованиях World Class 2019 года в Шотландии, в Глазго», – пояснил организатор соревнований, бренд-амбассадор Prike World Class Андрей Казаков.

World Class – это международные соревнования по приготовлению коктейлей, в которых принимают участие лучшие бармены со всего мира. 28 мая в Humalakoda за титул лучшего бармена своей страны сразятся 30 мастеров по приготовлению коктейлей из Эстонии, Латвии и Литвы. 29 мая соревнования продолжат девять финалистов, среди них будет выявлен лучший бармен стран Балтии, который отправится в Глазго на финал всемирных соревнований World Class 2019. Соревнования World Class предоставляют барменам исключительную возможность познакомиться с лучшими барменами в мире, чтобы подтянуться до их уровня.

ФОТО: Ardo Kaljuvee

«Помимо национального предварительного тура, в Таллинне впервые пройдут и финальные состязания стран Балтии по приготовлению коктейлей World Class. Акцент будет сделан на вкусовых трендах стран Балтии, а финальный тур будет посвящен шотландской тематике. В полуфиналах нужно было предложить новые трактовки классического коктейля с виски в стакане хайбол и за семь минут подать судьям два коктейля, которые будут обыгрывать цитрусовые нотки. Одно из сегодняшних испытаний будет заключаться в том, чтобы за полчаса найти на рынке подходящие ингредиенты и уложиться в предусмотренные 15 евро, чтобы с помощью коктейлей продемонстрировать жюри самобытные корни и вкусы стран Балтии», – добавил Казаков.

Главной судьей эстонского предварительного тура была Джиннефер Ле Неше, которая в 2016 году стала первой женщиной, победившей на всемирных финальных соревнованиях World Class. «Я ценю и вкус коктейлей, и их подачу, но также и самобытность с тем посылом, который передается при сервировке напитков. Соревнования отображают такие тенденции в мире коктейлей, как, например, отказ от пластика, безотходное приготовление коктейлей, использование местного сырья», – сказала член жюри из Франции.

Впервые соревнования World Class прошли в 2009 году, за эти годы в них приняло участие более 250 000 барменов из более чем 60 стран. Эстония присоединилась к соревнованиям в 2016 году, в 2017 году в число участников вошли также бармены из Латвии и Литвы.

ФОТО: Ardo Kaljuvee