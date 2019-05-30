ТОП-10 лучших отелей Турции с аквапарками

Cactus Mirage Family Club (Бодрум)

Редкий турецкий отель оформлен в стиле средиземноморской виллы, но Cactus Mirage в Бодруме никак не получится обвинить в отсутствии стиля. Центральный корпус за воротами — это типичный испанский особняк с черепицей на крыше, но зайдя во внутренний двор, все непременно вспомнят, что находятся в Турции, настолько тут большая развлекательная площадка.

По сути, две трети территории гостиницы занимает компактный, но внушительный по высоте аквапарк. Он поделен на несколько зон: небольшой «лягушатник» для малышей, основные горки и бассейны для тех, кто хочет спокойно дрейфовать на надувном матрасе.

Визитная карточка — стометровая труба, в виде гигантского питона, тянущаяся через весь отель.

Nirvana Lagoon Villas Suites & SPA (Анталья)

Отправиться в отпускную «нирвану» поможет одноименный фешенебельный отель Антальи, где уже в фойе постояльцев встречает вполне себе европейский уровень роскоши. Жилые корпуса здесь изолированы друг от друга, и гостям гарантируют спокойствие на протяжении всего отдыха, даже несмотря на то, что шум во дворе затихает ближе к утру.

Развернуться в развлекательной части есть где. Она выполнена в нетипичном для Турции гавайском стиле, и некоторые водные аттракционы встречают публику вывесками «Aloha!», призывая немедленно промчаться по водным горкам. Их всего шесть, и бассейны нельзя назвать большими, но уровень обслуживания компенсирует все недостатки.

Gural Premier (Белек)

Возвращаемся в окрестности Белека, в роскошные виллы Gural Premier, где рядом с каждым жилым корпусом оборудовано минимум по четыре бассейна разных размеров: с волнами, подогревом и морской водой. В лабиринте аквапарка вообще легко запутаться, потому что с каждым сезоном появляются новые аттракционы, но основной упор сделан на семьи с детьми.

Отсутствие экстремальных развлечений восполняется поистине королевским сервисом. Даже на удаленных площадках и бассейнах стабильно работает сигнал Wi-Fi, а услужливый персонал лишний раз не беспокоит. В перерывах между плаванием гостей ждет гольф, большой теннис на кортах с разным покрытием и услуги СПА-салонов.

Nashira Resort Hotel & Spa (Сиде)

Отдыхать на фоне античных руин Сиде удовольствие не для всех, потому в последние годы курорт активно обрастает современными отелями, например, комплексом Nashira, который внешне похож на какой-нибудь французский дворец эпохи барокко. Работает гостиница в формате Ultra All Inclusive, и, останавливаясь здесь, вы получаете доступ ко всем развлечениям.

Аквапарк «Наширы» — около 10 горок, труб и других аттракционов. Они не отличаются экстремальностью, зато максимально безопасны и прекрасно обслуживаются целым штатом механиков. Если даже фирменный водоворот, откуда без опаски за здоровье можно упасть в прогретый солнечными лучами маленький бассейн.

D-Resort Grand Azur (Мармарис)

В туристических брошюрах отель Grand Azur в Мармарисе часто называют одной из главных дизайнерских гостиниц курорта. Даже посуда и мебель здесь выполнены по спецзаказу — используются редкие породы дерева, а крытые бассейны напоминают оранжереи с цветниками, настолько много зелени, пальм и цветущих всё лето клумб.

Зона аквапарка тут на удивление скромна по размерам, но далеко не каждый отель может похвастаться горками, протянутыми через макушки пальм. Благодаря этому создается ощущение полета сквозь дикие джунгли. А в свободное время постояльцам предложат полюбоваться живописными закатами с террас, рядом с которыми тоже есть бассейны с подсветкой.

Titanic Beach Lara (Анталья)

Завершает подборку уникальный для Турции отель Titanic, расположенный рядом с легендарным пляжем Лара в Анталье. Как нетрудно догадаться, название свое он получил за грозный вид фасада, в чертах которого угадывается облик знаменитого лайнера. Постояльцы этого корабля состоятельные, все номера имеют пятизвездочный рейтинг, а развлекательная зона на площади почти пять квадратных километров вызывает только восхищение.