ТОП-10 лучших отелей Турции с аквапарками
Туристический портал 1001tur.ru представляет лучшие отели Турции с аквапарками, которые наверняка порадуют как семейных туристов с детьми, так и шумные компании молодежи.
Water Planet Hotel & Aquapark (Алания)
Один из главных отелей Турции, когда речь заходит об аквапарках. «Водную Планету» часто называют концептуальной гостиницей, ведь на теме бассейнов в ней закручено всё — они есть в каждом фойе, возле отдельных корпусов и даже на крышах. Если вы не можете представить полноценного отдыха без купания — выбор очевиден. Пятизвездочный комплекс работает весь летний сезон и рассчитан на все категории постояльцев.
Аквапарк Water Planet — тема для отдельного разговора. В распоряжении гостей несколько десятков горок, закрученные стометровые трубы, водовороты и трамплины. Часть развлекательных площадок отдана для детей и пожилых гостей — в них не будет крутых аттракционов, зато есть неглубокие бассейны, выполненные в античном стиле — с портиками и ротондами. В любой момент можно спуститься к пляжу — к нему ведет благоустроенная мощеная дорожка.
Crystal Waterworld Resort & SPA (Белек)
Курортный поселок Белек и его окрестные деревни прославились отелями, которые продолжают соревноваться друг с другом в роскоши и уровне сервиса. Комплекс Crystal Waterworld относится именно к таким гостиницам — за внешним фешенебельным лоском она скрывает внутренний двор с полноценным парком аттракционов, достойным Диснейленда.
Хотите промчаться в пасть гигантской кобры или рухнуть в глубины океанической впадины? Здешние горки удивят и не таким — с каждым годом их становится всё больше, и руководство отеля старается исполнить любой каприз: от безопасных бассейнов для малышей, кто только учится плавать, до экстремальных развлечений со свободным падением.
Risus Aqua Beach Resort Hotel (Кушадасы)
Курорты Эгейского моря в Турции часто обходят стороной, и совершенно напрасно, ведь в них можно найти комфортные отели с огромными аквапарками и по разумной цене. К ним относится и Risus Aqua Beach Resort — типичный загородный комплекс с аккуратными домиками, выстроенными вокруг бассейнов с внушительными аттракционами.
Горок тут не так много, как в Белеке или Алании, но зато каждый постоялец найдет себе развлечение по вкусу. Вовсе необязательно скатываться по трубам, можно обойтись обычным бассейном и холодным коктейлем в руках. Часть аттракционов оформлена в виде средневековой крепости, что приводит в восторг детей и тинэйджеров.
Long Beach Resort Hotel & Spa (Алания)
Еще один клубный пятизвездочный вариант с размещением в исполинском корпусе с огромным количеством номеров на выбор. Основной упор здесь делается на экологически чистый стиль — даже кресла и шезлонги у бассейнов собраны из безвредного бамбука и ротанга. Аттракционы будто вплетены в пальмовые насаждения, что добавляет колорита.
Экстремальных развлечений нет, что и определило основную публику — семейные туристы, готовые к шумным вечеринкам. Детям отведен отдельный уголок, как возле бассейнов, так и внутри. Там их ждут русскоговорящие няни, гувернантки и аниматоры, создающие праздничное настроение каждый день.
Cactus Mirage Family Club (Бодрум)
Редкий турецкий отель оформлен в стиле средиземноморской виллы, но Cactus Mirage в Бодруме никак не получится обвинить в отсутствии стиля. Центральный корпус за воротами — это типичный испанский особняк с черепицей на крыше, но зайдя во внутренний двор, все непременно вспомнят, что находятся в Турции, настолько тут большая развлекательная площадка.
По сути, две трети территории гостиницы занимает компактный, но внушительный по высоте аквапарк. Он поделен на несколько зон: небольшой «лягушатник» для малышей, основные горки и бассейны для тех, кто хочет спокойно дрейфовать на надувном матрасе.
Визитная карточка — стометровая труба, в виде гигантского питона, тянущаяся через весь отель.
Nirvana Lagoon Villas Suites & SPA (Анталья)
Отправиться в отпускную «нирвану» поможет одноименный фешенебельный отель Антальи, где уже в фойе постояльцев встречает вполне себе европейский уровень роскоши. Жилые корпуса здесь изолированы друг от друга, и гостям гарантируют спокойствие на протяжении всего отдыха, даже несмотря на то, что шум во дворе затихает ближе к утру.
Развернуться в развлекательной части есть где. Она выполнена в нетипичном для Турции гавайском стиле, и некоторые водные аттракционы встречают публику вывесками «Aloha!», призывая немедленно промчаться по водным горкам. Их всего шесть, и бассейны нельзя назвать большими, но уровень обслуживания компенсирует все недостатки.
Gural Premier (Белек)
Возвращаемся в окрестности Белека, в роскошные виллы Gural Premier, где рядом с каждым жилым корпусом оборудовано минимум по четыре бассейна разных размеров: с волнами, подогревом и морской водой. В лабиринте аквапарка вообще легко запутаться, потому что с каждым сезоном появляются новые аттракционы, но основной упор сделан на семьи с детьми.
Отсутствие экстремальных развлечений восполняется поистине королевским сервисом. Даже на удаленных площадках и бассейнах стабильно работает сигнал Wi-Fi, а услужливый персонал лишний раз не беспокоит. В перерывах между плаванием гостей ждет гольф, большой теннис на кортах с разным покрытием и услуги СПА-салонов.
Nashira Resort Hotel & Spa (Сиде)
Отдыхать на фоне античных руин Сиде удовольствие не для всех, потому в последние годы курорт активно обрастает современными отелями, например, комплексом Nashira, который внешне похож на какой-нибудь французский дворец эпохи барокко. Работает гостиница в формате Ultra All Inclusive, и, останавливаясь здесь, вы получаете доступ ко всем развлечениям.
Аквапарк «Наширы» — около 10 горок, труб и других аттракционов. Они не отличаются экстремальностью, зато максимально безопасны и прекрасно обслуживаются целым штатом механиков. Если даже фирменный водоворот, откуда без опаски за здоровье можно упасть в прогретый солнечными лучами маленький бассейн.
D-Resort Grand Azur (Мармарис)
В туристических брошюрах отель Grand Azur в Мармарисе часто называют одной из главных дизайнерских гостиниц курорта. Даже посуда и мебель здесь выполнены по спецзаказу — используются редкие породы дерева, а крытые бассейны напоминают оранжереи с цветниками, настолько много зелени, пальм и цветущих всё лето клумб.
Зона аквапарка тут на удивление скромна по размерам, но далеко не каждый отель может похвастаться горками, протянутыми через макушки пальм. Благодаря этому создается ощущение полета сквозь дикие джунгли. А в свободное время постояльцам предложат полюбоваться живописными закатами с террас, рядом с которыми тоже есть бассейны с подсветкой.
Titanic Beach Lara (Анталья)
Завершает подборку уникальный для Турции отель Titanic, расположенный рядом с легендарным пляжем Лара в Анталье. Как нетрудно догадаться, название свое он получил за грозный вид фасада, в чертах которого угадывается облик знаменитого лайнера. Постояльцы этого корабля состоятельные, все номера имеют пятизвездочный рейтинг, а развлекательная зона на площади почти пять квадратных километров вызывает только восхищение.
Сам по себе аквапарк здесь не такой экстремальный, он выполнен в форме маяка, с вершины которого отходят несколько горок разной степени крутизны. Вокруг с десяток бассейнов, включая чащу олимпийского размера, с дорожками и трамплинами. Детских уголков два — один в форме парусника, второй маленький, для совсем юных гостей, кто только учится плавать. На всей территории работает бесперебойный интернет, есть изолированная СПА-зона для женщин.