Чт, 30.05.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Диетологи назвали лучший завтрак для похудения

Диетологи назвали лучший завтрак для похудения

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Овсяная каша. Иллюстративное фото

ФОТО: Vadims Puzdrans / PantherMedia / Vadims Puzdrans

Приготовить его се6е может каждый, рассказывает Topnews. 

Британские диетологи пришли к выводу, что лучшим завтраком для похудения являются цельнозерновые каши, которые содержат большое количество пищевых волокон. Эти структуры обеспечивают здоровье кишечника и снижают риск возникновения рака.

Полезными считаются злаки - пшеница, рис, овес, ячмень, просо, рожь и кукуруза. Высокая доля в рационе продуктов, богатых клетчаткой, способствует снижению уровня жира в организме, а также риска развития диабета 2-го типа и болезней сердца.

Ранее исследование, проведенное в 2007 году в штате Айова (США) показало, что у женщин-добровольцев, употреблявших цельнозерновые продукты два раза в день, на 30% снизился риск возникновения смертельного воспаления. Кроме того, в цельнозерновых продуктах содержится растворимая клетчатка, снижающая уровень холестерина.

Медики уточняют: для похудения энергетическая ценность завтрака не должна превышать 400 калорий, при этом добавление сахара не допускается. А самым лучшим временем для завтрака, по данным врачей, считается период с 6.00 до 9.45.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ