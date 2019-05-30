Диетологи назвали лучший завтрак для похудения

Полезными считаются злаки - пшеница, рис, овес, ячмень, просо, рожь и кукуруза. Высокая доля в рационе продуктов, богатых клетчаткой, способствует снижению уровня жира в организме, а также риска развития диабета 2-го типа и болезней сердца.

Ранее исследование, проведенное в 2007 году в штате Айова (США) показало, что у женщин-добровольцев, употреблявших цельнозерновые продукты два раза в день, на 30% снизился риск возникновения смертельного воспаления. Кроме того, в цельнозерновых продуктах содержится растворимая клетчатка, снижающая уровень холестерина.