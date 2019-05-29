Нибиру ударила по Австралии за 11 дней до конца света

Апокалипсис, связанный со звездой смерти или таинственной планетой Нибиру, продолжает будоражить Сети. И причиной тому - появление в ночном небе над Австралией огромного небесного тела, движущегося с большой скоростью. Инцидент произошел еще 20 мая, но видео появилось в Сети только на днях.

Как установили в NASA, скорость небесного тела составила 11,5 километров в секунду. Специалисты уверены, что метеорит полностью сгорел в атмосфере еще до столкновения с Землей.

Однако конспирологи и приверженцы теории заговоров считают, что небесное тело связано с Нибиру, являясь посланником грядущего Апокалипсиса. По их мнению, под воздействием мощной гравитиации на Землю упали части приближающейся мистической планеты.

«Планета Х постепенно разрушается, а ее осколки хаотично падают в различных направлениях», - заявляют уфологи.

В пользу этой версии, как уверены они, говорит молчание NASA, которое отслеживает и предупреждает о всех метеоритах и астероидах.

Впрочем, предупреждают сторонники конспирологических версий, настоящий Апокалипсис еще впереди, а события в Австралии - лишь разминка перед настоящим концом света, который, по последним данным, намечена на 1 июня этого года.

Напомним, что ​по одной из версий атаки смертоносной Нибиру на Землю начнутся с многочисленных катаклизмов на Земле в виде штормов, катастроф. Таким образом «звезда смерти» может истребить 90% населения нашей планеты за один час.