28-летний певец погиб в авиакатастрофе, торопясь на день рождения своей девушки

Известный певец погиб в авиакатастрофе, торопясь на день рождения своей девушки
Молодой человек долгое время занимал верхние строчки чартов и пользовался огромной популярностью.
После концерта в Баии Габриэль направился в Масейо, чтобы успеть на 25-й день рождения своей девушки Каролины Калхейрос. Для этого он арендовал небольшой самолёт. Перед самым вылетом парень записал позитивное видео, показав обоих пилотов и поблагодарив публику на последнем концерте, пишет Daily Mail.
Причины крушения пока не известны. Самолёт упал в реку, и на кадрах с места события можно было заметить, как повсюду были разбросаны обломки и как вытаскивали тела из воды. Семья и близкие Габриэля устроили открытое прощание с певцом, на которое пришло огромное количество его фанатов и известные личности, среди которых заметили футболиста Роберто Фирмино.
Но на похороны певца не пустили никого, кроме родственников и близких друзей семьи. Каролина опубликовала в "Инстаграме" большой пост, полный любви к Габриэлю и тоски по нему. Но папа певца обратился к фанатам с совершенно другим посылом.