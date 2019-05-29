28-летний певец погиб в авиакатастрофе, торопясь на день рождения своей девушки

Молодой человек долгое время занимал верхние строчки чартов и пользовался огромной популярностью.

После концерта в Баии Габриэль направился в Масейо, чтобы успеть на 25-й день рождения своей девушки Каролины Калхейрос. Для этого он арендовал небольшой самолёт. Перед самым вылетом парень записал позитивное видео, показав обоих пилотов и поблагодарив публику на последнем концерте, пишет Daily Mail.

Причины крушения пока не известны. Самолёт упал в реку, и на кадрах с места события можно было заметить, как повсюду были разбросаны обломки и как вытаскивали тела из воды. Семья и близкие Габриэля устроили открытое прощание с певцом, на которое пришло огромное количество его фанатов и известные личности, среди которых заметили футболиста Роберто Фирмино.