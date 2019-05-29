Ср, 29.05.2019
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Регина Тодоренко рассказала, что скоро выходит замуж

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Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

Телеведущая опубликовала фото в белоснежном наряде и сопроводила пост информацией о подготовке к торжественной церемонии, сообщает Пятый канал.

Регина Тодоренко рассказала в своем Instagram, что она готовится к свадьбе, а в доказательство этого показала стройную фигуру в белом наряде. Переживающие за судьбу семьи Тодоренко и Топалова могут быть спокойны — «женихом» Регины по-прежнему остается Влад.

«Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!» — рассказала Тодоренко.

Формально Регина и Влад — жена и муж еще с 25 октября 2019 года. Тогда они просто расписались в ЗАГСе, а грандиозную свадебную церемонию отложили на будущее. Теперь, когда Тодоренко оправилась от родов и привела фигуру в порядок — об этом свидетельствует снимок из бассейна — пара готова к полноценной свадьбе.

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