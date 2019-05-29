Регина Тодоренко рассказала, что скоро выходит замуж

Регина Тодоренко рассказала в своем Instagram, что она готовится к свадьбе, а в доказательство этого показала стройную фигуру в белом наряде. Переживающие за судьбу семьи Тодоренко и Топалова могут быть спокойны — «женихом» Регины по-прежнему остается Влад.

«Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!» — рассказала Тодоренко.