Влияние Лободы: группа Rammstein запела по‑русски

Клип появился на канале культовой группы в ночь на 29 мая. Немецкий коллектив вновь отличился оригинальным сюжетом. Музыканты в костюмах исследователей-колонизаторов оказываются на острове, затерянном в Африке. Они обучают туземцев своему языку, игре на инструментах и другим практикам. Один из «колонизаторов» даже остается в райском месте в объятиях местной красавицы. Смысл клипа: борьба с расизмом и призыв относиться с уважением к другим культурам.

В песне на разных языках звучит признание в любви. Фразу «Я люблю тебя» Тилль Линдеманн проникновенно произнес и на русском. При этом рок-музыкант смотрел в объектив камеры.

Это уже третий клип на песню из нового альбома культовой немецкой группы. Ранее она выпустила видео на композиции Deutschland и Radio. За первые 10 часов клип собрал около трех миллионов просмотров. В свой гастрольный график 2019 года группа Rammstein включила концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Певица Светлана Лобода воспитывает годовалую дочь Тильду. Ее отца она скрывает, однако в светской тусовке уверены, что это фронтмен Rammstein. Линдеманн забирал певицу из больницы после операции.