Пластический хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до и после подтяжки лица

Блондинка решилась на пластику из-за комплексов. По словам Даши, ей не нравилось строение ее лица, она давно мечтала его скорректировать. В апреле звезде реалити-шоу хирургическим путем убрали второй подбородок и брыли. За процедуру Пынзарь заплатила примерно 6 100 евро. Для этой операции она прилетала из Турции в Москву.

Пластический хирург бывшей участницы «Дома-2» опубликовала в Instagram фотографии Даши до и после операции. На снимках видно, что у блондинки изменился овал лица.

«На фото результат через месяц. Обратите внимание: это еще не финальный результат. Пока еще сохраняется небольшой послеоперационный отек в области скул, который со временем совершенно исчезнет. Еще немного времени, и мы увидим окончательный результат», — пояснила врач.

Дарья Пынзарь ФОТО: Instagram

Пынзарь осталась довольна результатом пластики. Она счастлива, что избавилась от комплексов и теперь чувствует себя более уверенно.