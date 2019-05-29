Пластический хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до и после подтяжки лица
33-летняя Дарья Пынзарь сделала подтяжку лица и шеи. Пластический хирург звезды«Дома-2» продемонстрировала результат операции, пишет Passion.ru.
Блондинка решилась на пластику из-за комплексов. По словам Даши, ей не нравилось строение ее лица, она давно мечтала его скорректировать. В апреле звезде реалити-шоу хирургическим путем убрали второй подбородок и брыли. За процедуру Пынзарь заплатила примерно 6 100 евро. Для этой операции она прилетала из Турции в Москву.
Пластический хирург бывшей участницы «Дома-2» опубликовала в Instagram фотографии Даши до и после операции. На снимках видно, что у блондинки изменился овал лица.
«На фото результат через месяц. Обратите внимание: это еще не финальный результат. Пока еще сохраняется небольшой послеоперационный отек в области скул, который со временем совершенно исчезнет. Еще немного времени, и мы увидим окончательный результат», — пояснила врач.
Пынзарь осталась довольна результатом пластики. Она счастлива, что избавилась от комплексов и теперь чувствует себя более уверенно.
Даша уже восстановилась после операции и вернулась к привычному образу жизни. Блондинка вместе с семьей живет в Турции и часто радует подписчиков пляжными снимками. Даша не отказывалась от купания в море даже тогда, когда еще носила послеоперационную повязку.
Просто хочу сказать спасибо @doctor.kudinova за то что я стала счастливее! У меня всегда был комплекс, а теперь его нет, вы не представляете как это круто! Сбылась моя мечта и это ведь ещё прошёл только месяц!!!! Дальше будет ещё лучше! Екатерина Кудинова просто гений, которая подарила мне уверенность в себе!Полное видео смотрите у @doctor.kudinova ! Видео без фильтров и без обработки!