Модные эстонские блогеры создали собственные ювелирные украшения

Во вторник молодые звезды социальных сетей собрались в ювелирном магазине Goldtime в торговом центре Solaris, чтобы посмотреть и оценить новую летнюю коллекцию Nomination Italy. Также они почерпнули вдохновение на создание собственных украшений, сделали их и подарили друг другу.