Ср, 29.05.2019
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  • Модные эстонские блогеры создали собственные ювелирные украшения

Модные эстонские блогеры создали собственные ювелирные украшения
Сморите, как они справились с задачей!

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Во вторник молодые звезды социальных сетей собрались в ювелирном магазине Goldtime в торговом центре Solaris, чтобы посмотреть и оценить новую летнюю коллекцию Nomination Italy. Также они почерпнули вдохновение на создание собственных украшений, сделали их и подарили друг другу.

Самые активные блогеры социальных сетей смогли воплотить в жизнь свои индивидуальные дизайнерские идеи и ощутили себя настоящими ювелирных дел мастерами. У всех гостей была задача - создать браслет в совершенно уникальных комбинациях. 

И смотрите, они сделали это!

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