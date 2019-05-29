Модные эстонские блогеры создали собственные ювелирные украшения
Во вторник молодые звезды социальных сетей собрались в ювелирном магазине Goldtime в торговом центре Solaris, чтобы посмотреть и оценить новую летнюю коллекцию Nomination Italy. Также они почерпнули вдохновение на создание собственных украшений, сделали их и подарили друг другу.
Самые активные блогеры социальных сетей смогли воплотить в жизнь свои индивидуальные дизайнерские идеи и ощутили себя настоящими ювелирных дел мастерами. У всех гостей была задача - создать браслет в совершенно уникальных комбинациях.
И смотрите, они сделали это!