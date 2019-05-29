Лобода устроила откровенные танцы в отеле

36-летняя экс-участница группы «ВИА Гра» снова порадовала фанатов, но в этот раз не пикантным фото, а горячими танцами, пишет Лайф.
Лобода выложила ролик в Instagram, где в номере отеля она исполнила откровенный танец. Артистка грациозно двигалась на высоких каблуках и в коротеньких шортах, показывая свои стройные ноги. В руках у нее была бутылка с водой, которая заменяла микрофон. В подписи к видео певица рассказала, что в таких «полевых» условиях она порой репетирует свои номера.
«Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать.... Вот так, после перелетов, перед сольными концертами мы с [хореографом] Кэти в отельном номере разучиваем новые постановки», - говорит певица.
Подписчики Лободы, которых у нее более пяти миллионов, такой подарок оценили. Они восхищались ее стройными ногами, отличной пластикой и отметили, что она в отличной форме после рождения ребёнка. Однако некоторым артистка показалась слишком худой.