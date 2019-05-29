Плод сладок и опасен: кому категорически нельзя есть черешню

Сочная и вкусная черешня имеет большое количество нужных организму веществ, однако она не всем приносит пользу. И многим людям употреблять этот продукт категорически запрещено, рассказывает Zen.yandex.
Черешня обладает минимумом калорий и содержит много клетчатки. Она может быть полезна людям, сидящим на диете. Фрукт замедляет процессы старения и может продлить молодость организма. Также черешня может способствовать борьбе с бессонницей и головной болью. Более того, фрукт улучшает качество крови и используется для профилактики онкологии.
Однако медики не советуют употреблять черешню всем: она противопоказана тем, у кого сахарный диабет и непроходимость кишечника. Всем не рекомендуется есть черешню сразу после приема пищи, так как может случиться несварение желудка.