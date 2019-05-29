Плод сладок и опасен: кому категорически нельзя есть черешню

Черешня обладает минимумом калорий и содержит много клетчатки. Она может быть полезна людям, сидящим на диете. Фрукт замедляет процессы старения и может продлить молодость организма. Также черешня может способствовать борьбе с бессонницей и головной болью. Более того, фрукт улучшает качество крови и используется для профилактики онкологии.