Ср, 29.05.2019
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Плод сладок и опасен: кому категорически нельзя есть черешню

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Черешня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vitaly Timkiv / Sputnik

Сочная и вкусная черешня имеет большое количество нужных организму веществ, однако она не всем приносит пользу. И многим людям употреблять этот продукт категорически запрещено, рассказывает Zen.yandex.

Черешня обладает минимумом калорий и содержит много клетчатки. Она может быть полезна людям, сидящим на диете. Фрукт замедляет процессы старения и может продлить молодость организма. Также черешня может способствовать борьбе с бессонницей и головной болью. Более того, фрукт улучшает качество крови и используется для профилактики онкологии.

Однако медики не советуют употреблять черешню всем: она противопоказана тем, у кого сахарный диабет и непроходимость кишечника. Всем не рекомендуется есть черешню сразу после приема пищи, так как может случиться несварение желудка.

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