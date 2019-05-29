Десятая смерть на Эвересте. Но очередь к самому высокому пику мира не убывает

В очередях наверх и на спуск уже скончались 10 человек: четверо из Индии, двое ирландцев, альпинисты из самого Непала, Австрии и США. В субботу через считанные минуты после покорения Эвереста умер 44-летний британец.

Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек - это больше, чем за весь 2018 год. За право попытаться взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит 11 000 долларов США. Непал продал 381 лицензию на весну, и ожидается, что рекорд прошлого года - 807 человек - будет побит в 2019-м.

Однако погодные условия в этом году суровее обычного, и восхождения осложняются сильными ветрами. Фотография длинной очереди на Эверест, сделанная бывшим спецназовцем и гвардейцем-гуркхой Нирмалом Пуржей, облетела соцсети и поразила многих комментаторов: большинство представляет себе самый высокий пик мира тихим, заснеженным и безлюдным.

Но по свидетельству шерп - профессиональных проводников из числа местных жителей, - такую картину можно наблюдать почти каждый год.