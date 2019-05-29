Бизнесмен заплатил баснословную сумму за ужин с Любовью Аксеновой
Николай Рыбочкин планировал провести вечер со звездой сериала «Мажор». За одну встречу мужчина заранее оплатил крупную сумму. Однако актриса на свидание так и не явилась, рассказывает Стархит.
29-летняя Любовь Аксенова считается одной из самых привлекательных актрис российского кино. Звезда тщательно следит за фигурой и без стеснения демонстрирует обнаженное тело. Так, актриса украсила собой страницы мужского журнала MAXIM, а позже появилась в постельной сцене для сериала «Мажор». Неудивительно, что кинокрасавица пользуется большим успехом у мужчин.
Испытать свое счастье решил и бизнесмен Николай Рыбочкин. По сообщениям СМИ, мужчина планировал провести вечер на важном мероприятии. Однако для эффектного выхода ему не хватало только одного — достойной спутницы. По мнению бизнесмена, на эту роль отлично подходила Любовь Аксенова. Чтобы встретиться со звездой, бизнесмен связался с неким менеджером, который якобы занимался организацией подобных встреч. Мужчина пообещал привезти актрису за круглую сумму — 15 000 долларов.
Николай Рыбочкин недолго думая заплатил менеджеру, но в назначенный час никто так и не пришел. Бизнесмен обратился в отдел полиции по Пресненскому району. Однако на звонок сотрудников Аксеновой ответил ее супруг. Продюсер Павел Аксенов был крайне удивлен заявлением Рыбочкина и дал резкий комментарий.
Возможно, Николай стал жертвой мошенников, которые используют имена известных актрис в своих аферах. Кроме того, Любовь Аксенова уже несколько лет счастлива в браке. Влюбленные поженились в 2013 году всего три месяца спустя после знакомства. «Я часто слышу, что любовь проходит за 5 лет. Пробыв вместе уже больше семь, могу с уверенностью сказать, что это не так. Я, до сих пор просыпаясь с утра, чувствую себя счастливой, влюбленной женщиной», — признавалась актриса.