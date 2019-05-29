Бизнесмен заплатил баснословную сумму за ужин с Любовью Аксеновой

Возможно, Николай стал жертвой мошенников, которые используют имена известных актрис в своих аферах. Кроме того, Любовь Аксенова уже несколько лет счастлива в браке. Влюбленные поженились в 2013 году всего три месяца спустя после знакомства. «Я часто слышу, что любовь проходит за 5 лет. Пробыв вместе уже больше семь, могу с уверенностью сказать, что это не так. Я, до сих пор просыпаясь с утра, чувствую себя счастливой, влюбленной женщиной», — признавалась актриса.