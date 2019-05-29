Зачем до такого себя доводить?! Фанаты шокированы худобой экс-возлюбленной Тимати

Алена Шишкова ФОТО: Instagram

Пока одни поклонники Тимати бурно обсуждают возможную беременность его нынешней девушки Анастасии Решетовой, внимание других приковано к экс-возлюбленной рэпера Алене Шишковой. В своем Instagram она опубликовала новый снимок, сделанный во время тренировки.

Внимание подписчиков сразу же привлекла фигура модели. Многие не смогли не отметить, что на новой фотографии Алена выглядит уж слишком худой, и посоветовали звезде лучше следить за своим питанием. Примечательно, что еще недавно Шишкова признавалась, что мечтает набрать несколько килограммов, однако все ее старания тщетны.

Алена Шишкова ФОТО: Instagram