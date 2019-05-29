Гарика Мартиросяна заподозрили в романе с секс-бомбой

Внимание пользователей Сети привлекла личная жизнь известного юмориста и резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна. По слухам, женатый артист крутит роман со звездой «Домашнего ареста» Яной Кошкиной.

В частности, представители окружения Мартиросяна отмечали, что он всегда выделял Кошкиной VIP столик в Comedy Club и даже чуть ли не купил для нее квартиру. Он же помог Яне с ролью в упомянутом выше сериале, а недавно якобы приобрел для нее путевку в Доминикану.

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что парочка прекрасно проводит время в ресторане «Причал» у Москвы-реки. Как пишет Admin_anshlak, актриса была в красном платье и активно флиртовала с шоуменом.

ФОТО: Instagram

Сама Кошкина опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она действительно позирует у воды в красном платье. «Выбралась Кошкина на природу, поздравить саму себя с праздником...» - отметила она в комментарии.

Яна Кошкина ФОТО: Instagram