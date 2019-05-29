Чт, 30.05.2019
Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Гарика Мартиросяна заподозрили в романе с секс-бомбой

Гарика Мартиросяна заподозрили в романе с секс-бомбой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Гарик Мартиросян и Яна Кошкина

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети обсуждают возможную связь шоумена с актрисой, пишет Topnews.

Внимание пользователей Сети привлекла личная жизнь известного юмориста и резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна. По слухам, женатый артист крутит роман со звездой «Домашнего ареста» Яной Кошкиной.

В частности, представители окружения Мартиросяна отмечали, что он всегда выделял Кошкиной VIP столик в Comedy Club и даже чуть ли не купил для нее квартиру. Он же помог Яне с ролью в упомянутом выше сериале, а недавно якобы приобрел для нее путевку в Доминикану.

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что парочка прекрасно проводит время в ресторане «Причал» у Москвы-реки. Как пишет Admin_anshlak, актриса была в красном платье и активно флиртовала с шоуменом.

ФОТО: Instagram

Сама Кошкина опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она действительно позирует у воды в красном платье. «Выбралась Кошкина на природу, поздравить саму себя с праздником...» - отметила она в комментарии.

Яна Кошкина

ФОТО: Instagram

При этом судя по двум бокалам на столе, актриса явно отдыхала не одна. Тем не менее отношения двух знаменитостей пока остаются на уровне слухов. Гарик Мартиросян женат на Жанне Левиной. В браке растут двое детей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ