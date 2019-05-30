Молодая фаворитка Петросяна показала видео, в котором она нежится в ванной

Помощника юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую называют его любовницей, опубликовала в сториз своего Instagram откровенное видео, на котором она нежится в ванне. В своей неожиданной публикации 30-летняя девушка решила пооткровенничать с фолловерами.

«Сегодня был один вопрос среди прочих такой навязчивый. О мотивации. Девушка так активно меня спрашивает: «А что вас мотивирует в жизни?». Я вот хочу спросить: «А вообще, что такое мотивация?». По-моему, это полный бред для ленивых поп, которые ничего не хотят делать и ищут себе какое-то оправдание своей лени, и им нужен волшебный пендель, чтобы они встали и понесли свою тушку на какие-то приключения», - сказала она.

По признанию помощницы Петросяна, она не понимает, что такое мотивация, а жизнь для нее - это «бесконечное движение».