Она в бешенстве: в Сеть слили фотографии Игги Азалии с голой грудью

В посте Азалия пожаловалась на комментарии мужчин под слитыми фото. «Я чувствую себя преданной, устыженной, злой, грустной, чувствую, что надо мной надругались, чувствую миллион других вещей. И не только потому, что я не соглашалась на это — еще и из-за мерзкой реакции людей. Множество комментариев от мужчин, которые я видела, содержали фантазии относительно моего тела, и эти фантазии меня очень обеспокоили. Меня тошнит от откровенных вещей, которые люди высказывали», — призналась рэперша.