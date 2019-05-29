Ср, 29.05.2019
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Слухи: Путин наградил акушерку, ответственную за роды Кабаевой

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Владимир Путин и Лейла Адомян

ФОТО: SCANPIX

Награду из рук российского президента получила Лейла Адамян, сообщает Topnews.

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Лейле Адамян, которая также является главным акушером-гинекологом России.

По информации Ura.ru, Адамян работает в медцентре, где, как сообщали ранее СМИ, якобы в начале мая родила двойню известная спортсменка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Примечательно, что указ о награждении медика президент Путин подписал еще в конце 2018 года, но сведения об этом на сайте главы государства появились только сейчас.

Согласно информации из открытых источников, Адамян унаследовала бизнес после смерти мужа - сейчас ей принадлежит российский завод «Баскин Роббинс».

Как писал TopNews, ранее СМИ растиражировали информацию о том, что известная гимнастка Алина Кабаева в обстановке строгой секретности родила двойню.

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