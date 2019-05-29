Слухи: Путин наградил акушерку, ответственную за роды Кабаевой

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Лейле Адамян, которая также является главным акушером-гинекологом России.
По информации Ura.ru, Адамян работает в медцентре, где, как сообщали ранее СМИ, якобы в начале мая родила двойню известная спортсменка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Примечательно, что указ о награждении медика президент Путин подписал еще в конце 2018 года, но сведения об этом на сайте главы государства появились только сейчас.
Согласно информации из открытых источников, Адамян унаследовала бизнес после смерти мужа - сейчас ей принадлежит российский завод «Баскин Роббинс».
Как писал TopNews, ранее СМИ растиражировали информацию о том, что известная гимнастка Алина Кабаева в обстановке строгой секретности родила двойню.