Слухи: Путин наградил акушерку, ответственную за роды Кабаевой

По информации Ura.ru , Адамян работает в медцентре, где, как сообщали ранее СМИ, якобы в начале мая родила двойню известная спортсменка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Примечательно, что указ о награждении медика президент Путин подписал еще в конце 2018 года, но сведения об этом на сайте главы государства появились только сейчас.

Согласно информации из открытых источников, Адамян унаследовала бизнес после смерти мужа - сейчас ей принадлежит российский завод «Баскин Роббинс».

Как писал TopNews, ранее СМИ растиражировали информацию о том, что известная гимнастка Алина Кабаева в обстановке строгой секретности родила двойню.