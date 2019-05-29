Ср, 29.05.2019
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  • Какие формы! Памела Андерсон покорила фанатов шикарным образом в Монако

Какие формы! Памела Андерсон покорила фанатов шикарным образом в Монако
ФОТО!

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Посетив несколько мероприятий в рамках Каннского кинофестиваля, Памела Андерсон отправилась в Монако, где на днях стартовал очередной этап чемпионата «Формулы-1». Компанию 51-летней звезде составили ее 22-летний сын Брэндон Ли и 32-летний бойфренд Адиль Рами.

Все вместе они появились на ежегодном благотворительном показе Amber Lounge, в котором традиционно принимают участие гонщики состязаний.

Андерсон и Рами вместе уже около двух лет. Правда, без перерыва в их отношениях не обошлось — пара расставалась на полгода. Говорят, что причиной разрыва тогда стали дети Адиля: в какой-то момент Пэм посчитала, что ее возлюбленный слишком мало времени проводит с двухлетними близнецами, поэтому она решила уйти из его жизни, чтобы он был сосредоточен только на детях. Однако в марте этого года СМИ сообщили о возобновлении романа звезд.

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