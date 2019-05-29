Какие формы! Памела Андерсон покорила фанатов шикарным образом в Монако

Андерсон и Рами вместе уже около двух лет. Правда, без перерыва в их отношениях не обошлось — пара расставалась на полгода. Говорят, что причиной разрыва тогда стали дети Адиля: в какой-то момент Пэм посчитала, что ее возлюбленный слишком мало времени проводит с двухлетними близнецами, поэтому она решила уйти из его жизни, чтобы он был сосредоточен только на детях. Однако в марте этого года СМИ сообщили о возобновлении романа звезд.