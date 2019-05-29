Ср, 29.05.2019
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  • Пока не поймали: Рената Литвинова обнажила зону декольте

Пока не поймали: Рената Литвинова обнажила зону декольте

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Рената Литвинова

ФОТО: Instagram

Актриса выложила в Instagram очередной провокационный снимок, сообщает Пятый канал.

Актриса и кинорежиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram опубликовала очередной провокационный снимок. 52-летняя знаменитость на фото позирует, обнажив зону декольте.

«Если мы свободны, то лишь потому, что нас еще не поймали», — написала Рената Литвинова в описании поста.

Рената Литвинова

ФОТО: Instagram

Высказывание актрисы, как и ее очередной новый стильный образ, подписчики оценили по достоинству.

«Какое чудесное сочетание цветов»

«Прекрасный образ! И прекрасная фраза»

«Богиня», — комментируют фолловеры на странице Ренаты Литвиновой.

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