Пока не поймали: Рената Литвинова обнажила зону декольте

Актриса и кинорежиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram опубликовала очередной провокационный снимок. 52-летняя знаменитость на фото позирует, обнажив зону декольте.

«Если мы свободны, то лишь потому, что нас еще не поймали», — написала Рената Литвинова в описании поста.

Рената Литвинова ФОТО: Instagram

Высказывание актрисы, как и ее очередной новый стильный образ, подписчики оценили по достоинству.

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