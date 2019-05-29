Эти пять знаков Зодиака совершенно не умеют обращаться с деньгами!

Если вы нашли себя в этом списке, гороскоп от Zen.yandex подскажет, почему деньги не задерживаются в вашем кармане, и как это исправить.

Стрелец

Стрелец очень предприимчив и всегда способен отыскать путь к обогащению. Он азартен и обладает потрясающей интуицией. Однако нередко оказывается без гроша и влезает в долги из-за своего любопытства и нежной любви к развлечениям. Его так и манят сомнительные авантюры, и, ввязавшись в очередную из них, он способен потратить все имеющиеся сбережения.

Всё дело в том, что Стрелец не привязан к материальным благам и способен обходиться малым, предпочитая богатству получение ценного опыта. По мнению людей данного знака Зодиака, деньги можно заработать всегда, а вот впечатления – это нечто поистине ценное и совершенно неповторимое! К тому же эмоциональный Стрелец весьма сострадателен и любит помогать друзьям, в том числе, деньгами.

Рыбы

Рыбы очень непрактичны во всем, что связанно с деньгами, и совершенно не умеют их копить. Их добросердечность безгранична, поэтому все честно заработанное они с радостью отдают нуждающимся друзьям, бедным родственникам и несчастным больным собачкам. Даже в том случае, если сами оказываются без гроша и средств к существованию.

Основной девиз Рыб: «кому-то деньги нужнее, а я обойдусь и так». К тому же представители данного знака Зодиака часто снимают стресс приобретением подарков для многочисленных домочадцев и родственников. Если же в итоге деньги еще остаются, Рыбы не станут откладывать их на черный день, а с удовольствием потратят на редкое книжное издание или путевку в далекую страну.

Водолей

Водолей не любит много работать, но обожает новые технологии и пристально следит за всеми доступными моделями техники. Новые телефоны, телевизоры и компьютеры, часы и интересные гаджеты – всё это гораздо важнее денег на счете или бытовых нужд. Водолей с радостью расстается со сбережениями, даже не задумываясь о том, что будет есть завтра и хватит ли средств на квартплату.

Конечно, его энтузиазм позволяет сбалансировать графу расходов с доходами, но, увы, лишь ненадолго. Поэтому едва раздав долги, эксцентричный Водолей тут же обзаводится новыми. Ведь надо купить новую модель смартфона и обновить компьютерное «железо»!

Лев

Лев, как правило, очень старается уложится в бюджет, но выходит это крайне редко. Вся беда в том, что он очень любит делать подарки, причем качественные и дорогие. Порадовать семью, друзей и себя самого – что может быть приятнее! И вот Лев идет в магазин и возвращается с кучей презентов и пустым кошельком.

Несмотря на то что Лев привык хорошо зарабатывать, он частенько остается на мели, так как предпочитает роскошные, дорогие вещи и очень склонен к импульсивным покупкам. Иногда родственникам удается сдержать его порывы, но, к сожалению, чаще они просто не успевают этого сделать. Лев вообще легко расстается с деньгами и запросто может одалживать хорошим знакомым весьма внушительные суммы.

Весы

Под знаком Весов, как правило, рождаются очень трудолюбивые и лояльные люди, однако они склонны тратить деньги на положенные по статусу вещи и часто ссужают крупные суммы друзьям или родственникам. Всё дело в том, что для Весов общественное мнение чрезвычайно важно, и не оправдать чьи-то ожидания – худшее из зол.