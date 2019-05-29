Популярные разводки в Турции. Будьте бдительны!

В такси

1.1 Нет сдачи. Этой уловкой, пожалуй, пользуются таксисты во всем мире. Тем более, если вы только что прилетели, то скорее всего у вас не будет мелочи. Поэтому, меняя валюту, попросите побольше мелких купюр.

1.2 Счетчик выключен/сломан/садись-потом-договоримся. В случае отказа включить счетчик, демонстративно пересаживайтесь в другое такси. Скорее всего и у этого сразу все заработает. Либо, как вариант, если вы знаете, сколько эта поездка должна стоить, то сразу договаривайтесь о конечной цене.

1.3 Цена в долларах/евро. Валюта Турции — лира. Поэтому любая попытка называть цену в другой валюте — это развод. Касается не только такси.

1.4 Даже если таксист включил счетчик и объявил, что оплата в лирах, это не помешает ему нарезать несколько лишних кругов по дороге к пункту назначения. Так что по возможности отслеживайте путь по смартфону.

1.5 Фальшивые купюры на сдачу. С этим можно столкнуться где угодно, но по отзывам таксисты испытывают особую страсть к такому виду обмана. Также иногда пытаются подсунуть пятерку старого образца вместо полтинника. Они очень похожи.

1.6 Когда-то в стамбульских такси существовал ночной тариф, который был в полтора раза выше. Сейчас его нет, но это не значит, что вас по нему не захотят прокатить. При этом старые счетчики остались.

В ресторане

2.1 Рестораны без цен. «У нас все недорого и очень вкусно» уверяет зазывала на улице. «А вам еще скидку сделаем, т. к. наш хозяин очень любит вашу страну»! Многие ведутся, садятся за столик, заказывают. А потом удивляются чеку на пару сотен евро. «Наш ресторан входит в ТОП 10 заведений Турции, поэтому цена оправдана» - уверяет официант. Тут описан вопиющий случай, обычно все же в два-три раза накидывают.

Стоит отметить, что в заведениях для местных часто не имеется ценников. Но это не всегда значит, что вас пытаются обмануть. Просто спрашивайте цену сразу. В этом случае она скорее всего окажется адекватной.

Я так один раз попал на два кофе по 10 лир (стандартная цена пять; десять — в ресторанах для туристов, коим это заведение не являлось). Поел очень бюджетно, спросив о цене предварительно. В процессе обнаружил, что имеется wi-fi и решил немного поработать. Под это дело попросил кофе. Потом еще один. Цену не спросил. В итоге хорошо наелся на 15 лир, а кофе выпил на 20!

2.2 Цены в долларах/евро. Аналогично с такси. Всегда уточняйте валюту.

2.3 Лишние блюда. Могут принести то, что вы не заказывали. Придется оплатить, если сразу не одернуть официанта.