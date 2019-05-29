Популярные разводки в Турции. Будьте бдительны!

Травел-блогер Дмитрий делится полезной информацией из своих путешествий. Его советы публикует Zen.yandex. Предлагаем вашему вниманию наиболее распространенные уловки, которыми пользуются жители Турции, чтобы обмануть незадачливых туристов. Вам обязательно пригодятся такие полезные советы в путешествии!
В такси
1.1 Нет сдачи. Этой уловкой, пожалуй, пользуются таксисты во всем мире. Тем более, если вы только что прилетели, то скорее всего у вас не будет мелочи. Поэтому, меняя валюту, попросите побольше мелких купюр.
1.2 Счетчик выключен/сломан/садись-потом-договоримся. В случае отказа включить счетчик, демонстративно пересаживайтесь в другое такси. Скорее всего и у этого сразу все заработает. Либо, как вариант, если вы знаете, сколько эта поездка должна стоить, то сразу договаривайтесь о конечной цене.
1.3 Цена в долларах/евро. Валюта Турции — лира. Поэтому любая попытка называть цену в другой валюте — это развод. Касается не только такси.
1.4 Даже если таксист включил счетчик и объявил, что оплата в лирах, это не помешает ему нарезать несколько лишних кругов по дороге к пункту назначения. Так что по возможности отслеживайте путь по смартфону.
1.5 Фальшивые купюры на сдачу. С этим можно столкнуться где угодно, но по отзывам таксисты испытывают особую страсть к такому виду обмана. Также иногда пытаются подсунуть пятерку старого образца вместо полтинника. Они очень похожи.
1.6 Когда-то в стамбульских такси существовал ночной тариф, который был в полтора раза выше. Сейчас его нет, но это не значит, что вас по нему не захотят прокатить. При этом старые счетчики остались.
В ресторане
2.1 Рестораны без цен. «У нас все недорого и очень вкусно» уверяет зазывала на улице. «А вам еще скидку сделаем, т. к. наш хозяин очень любит вашу страну»! Многие ведутся, садятся за столик, заказывают. А потом удивляются чеку на пару сотен евро. «Наш ресторан входит в ТОП 10 заведений Турции, поэтому цена оправдана» - уверяет официант. Тут описан вопиющий случай, обычно все же в два-три раза накидывают.
Стоит отметить, что в заведениях для местных часто не имеется ценников. Но это не всегда значит, что вас пытаются обмануть. Просто спрашивайте цену сразу. В этом случае она скорее всего окажется адекватной.
Я так один раз попал на два кофе по 10 лир (стандартная цена пять; десять — в ресторанах для туристов, коим это заведение не являлось). Поел очень бюджетно, спросив о цене предварительно. В процессе обнаружил, что имеется wi-fi и решил немного поработать. Под это дело попросил кофе. Потом еще один. Цену не спросил. В итоге хорошо наелся на 15 лир, а кофе выпил на 20!
2.2 Цены в долларах/евро. Аналогично с такси. Всегда уточняйте валюту.
2.3 Лишние блюда. Могут принести то, что вы не заказывали. Придется оплатить, если сразу не одернуть официанта.
2.4 Блюдо стоит 20 лир. Ок, вас это устраивает. Счет на 40. Как так? Очень просто: соус — отдельно, стоит 10 лир, хлеб — пять лир, долька лимона — две лиры, чай (который обычно приносится всем по умолчанию вместе с меню) — три лиры. Всегда уточняйте, окончательная ли это цена. Хлеб соусы и чай даже в столовках для местных почти всегда безлимитны.
2.5 При оплате картой внимательно смотрите, чтобы сумма на терминале была верной и без лишних нулей, а после нее стояло обозначение турецкой лиры (TL). Ведь многие терминалы позволяют производить оплату в разных валютах. Также не давайте свою карту никому в руки - прикладывайте только лично. Касается не только ресторанов, но и отелей, магазинов и других мест, где оплата картой возможна.
В отеле
3.1 В принципе — все стандартные схемы, используемые и в других странах. Номер занят, а за другой нужно доплатить. Все номера заняты, но мы поселим вас у наших друзей (только такси оплатите, разумеется, таксист будет «свой» - тут см. пункт первый). Тысячи их. Обычно «лечится» обращением в Booking, если бронировали через него. Или просто угрозой обращения.
3.2 Отельеры очень любят принимать оплату в евро/долларах и вообще менять валюту. Разумеется, по «хорошему курсу». Не ведитесь на это.
3.3 Эксклюзивные экскурсии для наших гостей. Могут продать втридорога любую экскурсию или даже то, что вообще бесплатно.
3.4 При оплате картой см. пункт 2.5
На рынке/в магазине
4.1 Обвес, обсчет, цены в евро — это святое. Можно подробно не останавливаться.
4.2 Цены за полкило, а не за кг. Причем, об этом может быть не написано, это, якобы «само собой всем понятно». Нет, уточняйте всегда.
4.3 При оплате картой см. пункт 2.5
На экскурсии
5.1 «Свои» магазины, рестораны, таксисты и т. п. Конечно, местный гид знает, где самые выгодные цены. Но наивно полагать, что он поведет вас по по таким местам. Только туда, где в цену уже заложен его интерес.
5.2 Экскурсия может окончиться где-нибудь, мягко говоря «не близко». Трансфер до отеля нужно будет оплатить отдельно.
На улице
6.1 Попрошайки. Тут всё понятно
6.2 Чистильщики обуви. Вас обгоняет мужик и прямо перед вами роняет одну из своих щеток. Вы, как человек порядочный, окликиваете его, мол, смотри - обронил! Мужик исходится в благодарности и без предупреждения начинает чистить ваши ботинки. Потом попросит оплату - ведь о том, что это бесплатно и речи не шло!
В хамаме, на массаже
Массажист внезапно обнаруживает у вас серьезнейшие проблемы с позвоночником, которые, впрочем, за соточку долларов он готов поправить.
Список не исчерпывающий. Пытливые умы постоянно выдумывают новые и новые способы отъема денег у путешественников.
P.S. Когда вы прочитаете всё это, то у вас может сложиться впечатление, что каждый турок только и думает, чтобы обмануть вас хоть как-то, хоть на сколько-нибудь. На самом же деле это не так. Большинство людей здесь все-таки порядочные, честно выполняют свою работу и просят за нее адекватную плату. Но, разумеется, не все такие, и бдительность терять не стоит ни на секунду.