Опасно дышать: какие угрозы скрыты в кондиционерах

Ангина и ларингит – летом. Болезнями горла в теплое время страдают едва ли не чаще, чем зимой. Врачи связывают это с привычкой утолять жажду прохладительными напитками, заедать жару мороженым или спасаться от нее под кондиционером, что может привести и ко многим другим недугам.

"Резко охлаждается организм, а незакаленный организм быстро заболевает или ангинами, или циститом, или респираторными заболеваниями", – комментирует врач-фтизиатр Юрий Зинчук.

Разница в температуре должна быть не более 5-8 градусов. Кроме того, нельзя забывать и о чистоте охлажденного воздуха. Сеточки грубой очистки надо мыть как минимум раз в 2-3 недели. А в радиаторах и подвижном барабане может поселиться грязь еще опаснее.

Это благоприятная среда для того, чтобы распространялись эти бактерии и грибки. Они собиратся в резервуар для конденсата,

– рассказывает руководитель сервисного центра по обслуживанию кондиционеров Роман Яковлев.

Очистить кондиционер можно самостоятельно, но лучше обратиться к мастеру. Специалист также проверит наличие охлаждающей смеси. Потому что, если ее мало, прибор может сломаться, а ремонт обойдется в немалую сумму. Если же вдруг эта смесь будет вытекать, такой кондиционер вредит здоровью.