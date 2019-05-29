Ср, 29.05.2019
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  • Гости думали, что они не в Таллинне: вечеринка Sky Garden на крыше Т1 побила все рекорды популярности

Гости думали, что они не в Таллинне: вечеринка Sky Garden на крыше Т1 побила все рекорды популярности
Райское наслаждение!

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25 мая в Таллинне стартовала серия самых крутых и самых интригующих вечеринок Sky Garden, которые организует коктейльный бар Т1 Katusebaar. 

Специально для вечеринки на открытой террасе был сооружен райский сад, и гости, попадая туда, выражали свой восторг и восхищение. Помимо увлекательнейшей программы, прекрасной компании и сногосшибательных коктейлей, все могли любоваться ночным Таллинном, а это вид на миллион.

На первой вечеринке выступили известные диджеи Bombossa Brothers, которые играли атмосферную хаус-музыку. 

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