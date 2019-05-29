47-летняя Гвинет Пэлтроу в купальнике доказала, что возраст — это просто цифра

И, конечно же, мало кто обратил внимание на сам купальник, но винить здесь кого-либо сложно.

Гвинет Пэлтроу уже давно состоит в той плеяде звезд, которые тщательно следят за собой, делая упор на здоровый образ жизни, а не операции. По актрисе и не скажешь, но она счастливая мама двух детей, которые также ведут активный образ жизни, следуя примеру мамы, пишет Лайф со ссылкойна Daily Mail.

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Гвинет даже начала свой бизнес, открыв компанию Goop. Эта фирма проповедует здоровый образ жизни: занятия различным спортом, натуральную косметику и прочее. Актриса часто выкладывает видео о женском здоровье, о котором как-то не принято говорить. Гвинет активно занимается йогой и танцами, но не столько ради красивой фигуры, сколько для душевного спокойствия и гармонии.