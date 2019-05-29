«Богиня рэпа»: Ники Минаж в ярком минибоди взбудоражила фанатов

Американская рэп-исполнительница выложила в сеть очередной откровенный снимок, сообщает Пятый канал.
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж в своем аккаунте в Instagram разместила фото, которое не на шутку взбудоражило ее многочисленных фанатов. На снимке знаменитость позирует в ярко-желтом минибоди, подчеркивающем ее выдающиеся формы.
«Сейчас», — коротко подписала публикацию Ники Минаж.
Подписчики Ники Минаж отреагировали на снимок тысячами лестных комментариев, в том числе и на русском языке, судя по которым можно предположить, что мужская аудитория «сошла с ума» от нового образа рэп-исполнительницы.
«Богиня рэпа!»
«С такими волосами ты выглядишь еще красивее»
«Такая чудесная и красивая»
«Обалденная и сексуальная вся», — пишут фанаты Ники Минаж.
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