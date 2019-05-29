«Богиня рэпа»: Ники Минаж в ярком минибоди взбудоражила фанатов

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж в своем аккаунте в Instagram разместила фото, которое не на шутку взбудоражило ее многочисленных фанатов. На снимке знаменитость позирует в ярко-желтом минибоди, подчеркивающем ее выдающиеся формы.

Подписчики Ники Минаж отреагировали на снимок тысячами лестных комментариев, в том числе и на русском языке, судя по которым можно предположить, что мужская аудитория «сошла с ума» от нового образа рэп-исполнительницы.