Ср, 29.05.2019
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  • «Богиня рэпа»: Ники Минаж в ярком минибоди взбудоражила фанатов

«Богиня рэпа»: Ники Минаж в ярком минибоди взбудоражила фанатов

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Ники Минаж

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

Американская рэп-исполнительница выложила в сеть очередной откровенный снимок, сообщает Пятый канал.

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж в своем аккаунте в Instagram разместила фото, которое не на шутку взбудоражило ее многочисленных фанатов. На снимке знаменитость позирует в ярко-желтом минибоди, подчеркивающем ее выдающиеся формы.

«Сейчас», — коротко подписала публикацию Ники Минаж.

Подписчики Ники Минаж отреагировали на снимок тысячами лестных комментариев, в том числе и на русском языке, судя по которым можно предположить, что мужская аудитория «сошла с ума» от нового образа рэп-исполнительницы.

«Богиня рэпа!»

«С такими волосами ты выглядишь еще красивее»

«Такая чудесная и красивая»

«Обалденная и сексуальная вся», — пишут фанаты Ники Минаж.

Смотрите откровенное фото Ники Минаж ЗДЕСЬ!

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