Сеть взорвал новый клип «Ленинграда»: Алла Михеева сыграла главную роль!

По сюжету клипа героиня Михеевой оказалась непутевой невестой, которая просыпается после бурной вечеринки от звонка любимого и мчится на свою свадьбу. По пути она попадает в серию мелких аварий, красясь и одеваясь за рулем.

Она несется на красном автомобиле под строки, в которых в том числе упоминается рок-музыкант Егор Летов: «За рулем кабриолета я врубаю Летова». И цитата из его знаменитой песни: «Всё идет по плану!». Жениха героини Михеевой сыграл не кто иной, как сам Шнур, который выбросил свадебный букет, разозлившись из-за опоздания подружки.

Режиссером клипа выступила Анна Пармас, которая уже снимала для группы клипы на песни «Экспонат», «В Питере — пить» и «Экстаз». Видео вышло на канале сегодня, 28 мая, и уже набрало более 260 тысяч просмотров. Фанаты разделились на несколько лагерей. Одним понравилось всё, кто-то отметил, что клип вышел лучше песни. А некоторым просто показалось неуместным упоминание Егора Летова.

Блин, Шнур, соберись, какой раз уже клип намного лучше, чем песня,

Ну наконец-то! А я думал: сдулись