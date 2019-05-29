Ср, 29.05.2019
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  • Мать двоих детей похвасталась шикарными ягодицами, но фанаты пришли в бешенство

Мать двоих детей похвасталась шикарными ягодицами, но фанаты пришли в бешенство
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Tammy Hembrow.

ФОТО: Scanpix/Capital Pictures / FS/ADM/Capital Pictures

Фанаты раскритиковали модель и фитнес-блогерку Тэмми Хемброу за отсутствие целлюлита на теле на видеоролике в Instagram. На это обратили внимание журналисты The Sun, передает Лента.

На появившемся в соцсети видео Хемброу позирует у бассейна в розовом купальнике, демонстрируя подписчикам свою фигуру. «Нет ничего плохого в целлюлите, леди! Он есть у большинства из нас», — подписала якобы бодипозитивную публикацию девушка.

Однако поклонницы ополчились на модель. «Целлюлит? Что-то я его нигде не вижу», — прокомментировала одна из пользовательниц. «Хотела бы я, чтоб мой целлюлит выглядел так же, как ее», — сетовала другая. «А вы еще спрашиваете, откуда у молодых девушек неуверенность в себе и депрессия», — заметила третья.

Пост Хемброу собрал более двух миллионов лайков.

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