Мать двоих детей похвасталась шикарными ягодицами, но фанаты пришли в бешенство

На появившемся в соцсети видео Хемброу позирует у бассейна в розовом купальнике, демонстрируя подписчикам свою фигуру. «Нет ничего плохого в целлюлите, леди! Он есть у большинства из нас», — подписала якобы бодипозитивную публикацию девушка.

Однако поклонницы ополчились на модель. «Целлюлит? Что-то я его нигде не вижу», — прокомментировала одна из пользовательниц. «Хотела бы я, чтоб мой целлюлит выглядел так же, как ее», — сетовала другая. «А вы еще спрашиваете, откуда у молодых девушек неуверенность в себе и депрессия», — заметила третья.