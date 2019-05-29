В Таллинне выступит победительница шоу «Открытый микрофон» Елена Новикова

Елена – профессиональная актриса и режиссер. Её можно было увидеть в мелодраме Павла Лунгина «Свадьба», сериалах «Воровка», «Марш Турецкого», боевике «Побег» и многих других. На счету Елены более 25 небольших ролей в российских сериалах и фильмах, самой известной из которых можно считать роль матери Андрея в популярном сериале «Ольга». Стендапом Новикова занялась несколько лет назад. В начале 2017 года она решила поучаствовать в новом шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. По итогам нескольких этапов соревнования Елена стала победителем шоу и получила приглашение в «Stand Up» на ТНТ. Новикова – одна из самых нестандартных комиков проекта. Основная тематика ее шуток – возраст, дети, откровенные моменты личной жизни. В первый день лета Елена Новикова приедет в Таллинн с сольным концертом. Все любители живого юмора смогут её увидеть 1-го июня на сцене Secret Garden.