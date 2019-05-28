Найдены самые эрогенные точки на женском теле

Разумеется, все женщины очень разные и у каждой свои предпочтения. Но марку презервативов Skyn Condoms такой индивидуалистский подход не устроил, и она заказала обширное исследование. Цель исследования — выяснить женские сексуальные предпочтения. Количество исследуемых — целых 2302 женщины, живущие полной и насыщенной половой жизнью. Внемли результатам, предлагает журнал Maxim.
35% опрошенных девушек заявили, что наиболее эрогенной зоной на своем теле они считают — барабанная дробь! — соски. На втором месте с результатом 28% оказалась шея. Бронзу отхватили ягодицы — за них проголосовали 15% опрошенных дам. Спине достались жалкие 6%, а животу и того меньше — всего 4%.