Эстонский блогер нарушила закон в Белоруссии и заплатит штраф

Почему-то у Мерилин возникли проблемы со въездом в Белоруссию - местная полиция сочла необходимым задержать эстонского блогера. Мерилин должна заплатить 200 евро штрафа. Мерилин не уяснила, какой закон был ею нарушен, но она не расстраивается. Ведь главное - это приключения и впечатления, которые остаются в памяти навсегда. «Белоруссия - удивительное место», - написала в Instagram Таймре.