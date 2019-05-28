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Эстонский блогер нарушила закон в Белоруссии и заплатит штраф

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Мэрилин Таймре

ФОТО: Instagram

Популярный эстонский блогер Мерилин Таймре или Paljas Porgand путешствует сейчас по Белоруссии, как сообщает Elu24. Своим подписчикам она рассказала, что уже познакомилась с местными законами.

Почему-то у Мерилин возникли проблемы со въездом в Белоруссию - местная полиция сочла необходимым задержать эстонского блогера. Мерилин должна заплатить 200 евро штрафа. Мерилин не уяснила, какой закон был ею нарушен, но она не расстраивается. Ведь главное - это приключения и впечатления, которые остаются в памяти навсегда. «Белоруссия - удивительное место», - написала в Instagram Таймре.

Мерилин Таймре

ФОТО: Instagram

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