«Ты разводил умело»: Бузова выложила фото из постели с обнаженным мужчиной

Известная российская телеведущая Ольга Бузова в очередной раз заинтриговала поклонников. На своей странице Instagram звезда опубликовала провокационный снимок, на котором запечатлена в постели с неизвестным мужчиной. Очевидно, теледива хотела скрыть лицо нового избранника от подписчиков, поэтому в кадр попало только его обнаженное тело. Сама певица позирует на фотографии в одном нижнем белье, поверх которого надето легкое платье в сетку, пишет Утро.ру.

«Ты разводил умело, но я не хотела разводиться», — написала под публикацией Бузова, отсылая подписчиков к тексту своей новой песней, посвященной разводу.

Ольга Бузова ФОТО: Instagram