«Вот это глубина»: Екатерина Климова показала фото с экстремальным декольте

Екатерина Климова Instagram

«Вы живете во Владивостоке? Тогда мы едем к вам», - подписала она снимок, на котором позирует в образе Маргариты, а рядом с ней – партнер по сцене, актер Сергей Алдонин. При этом на актрисе надето платье с таким глубоким декольте, что от него невозможно оторвать взгляд. О чем не забыли упомянуть и подписчики.