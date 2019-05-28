Вт, 28.05.2019
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  • «Вот это глубина»: Екатерина Климова показала фото с экстремальным декольте

«Вот это глубина»: Екатерина Климова показала фото с экстремальным декольте

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Екатерина Климова

ФОТО: Instagram

Актриса сделала снимок, на котором позирует в роли булгаковской Маргариты, сообщает Passion.ru.

Екатерина Климова гастролирует по дальнему Востоку. Ближайший спектакль «Мастер и Маргарита» Центрального академического театра Российской армии, где служит актриса, пройдет во Владивостоке. И в своем Instagram Екатерина пригласила его жителей на свое выступление.
 
«Вы живете во Владивостоке? Тогда мы едем к вам», - подписала она снимок, на котором позирует в образе Маргариты, а рядом с ней – партнер по сцене, актер Сергей Алдонин. При этом на актрисе надето платье с таким глубоким декольте, что от него невозможно оторвать взгляд. О чем не забыли упомянуть и подписчики.

Екатерина Климова

Instagram

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