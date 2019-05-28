Алкоголь, наркотики и спящая девушка: в Сети обсуждают скандальное видео с российским хоккеистом

Сегодня в Сети обнародовали скандальное видео, главным героем которого стал хоккеист Евгений Кузнецов. На кадрах можно увидеть, как в гостиничном номере спортсмен общается по телефону, а на столе перед ним лежит нечто, напоминающее порошок. В ролике также присутствует девушка, которая мирно спит на кровати.

По словам молодого человека, он не занимался ничем предосудительным, а видео было снято в Лас-Вегасе в прошлом году после победы его команды в Кубке Стэнли.

«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, то в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — рассказал Кузнецов.

Несмотря на оправдания Евгения, у него все равно могут возникнуть проблемы. НХЛ и другие клубы тщательно следят за своим имиджем, поэтому проверяют игроков. В «Вашингтон Кэпиталз» сообщили, что уже начали собирать факты, связанные с видео, на котором засветились Кузнецов и непонятное вещество.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига окончательно не определилась с тем, следует ли проводить расследование по факту ролика с участием их игрока.

«Разумеется, нам нужно отталкиваться от фактов и обстоятельств. Я бы не назвал это формальным расследованием. У меня много вопросов по этой ситуации. Да, он признал, что находился в комнате рядом с этим [веществом], что бы это ни было. Но я не знаю, что это, а он утверждает, что ничего не употреблял. Поэтому пока нет оснований его обвинять», — заявил Билл.

Евгений Кузнецов с семьей // Фото: Instagram