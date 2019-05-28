Видео: звезды шансона обратились с посланием к жителям Эстонии!

По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на Певческом поле, 21 июня гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».

В этот день мы вам предлагаем веселые задорные песни, знакомые любимые мелодии, которые поднимут вам настроение и отвлекут от серых будней.

Группа "РОЖДЕСТВО" - "Так хочется жить", "Молодость", "Не живите с нелюбимыми"

Валерий КУРАС - "Есть ещё порох", "Каблучок", "Капельки"

Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ - "Поцелуй меня удача", "За друзей", "Здравствуй, Крым"!

Cергей СУМИН и Илона КАЛДРЕ - "Луна ночь", "Напиши мне письмо"

Евгений КУНЕВИЧ - "Жёнушка", "Не все равно"

Cергей МААСИН - "Не ругай меня мама", "Городские встречи"

Эрих КРИГЕР - "Armastan vaid sind!", "Nii petlik on õnn"

Александр КИРСС - "Моя рижанка", "А за поворотом"

Наташа ГАЛИЧ - "Разлучница", "Я молчу о тебе"

Слава ИСЕТСКИЙ (младший) - "Пьяная дорога", "Бродяга"

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