Диана Шурыгина поселилась в элитном комплексе на севере Москвы

20-летняя Диана Шурыгина, прославившаяся после участия в программе «Пусть говорят», сейчас счастлива в браке. Как удалось выяснить «СтарХиту», пара живет на 25-м этаже многоквартирного комплекса на севере Москвы, на Дмитровском шоссе, где также обитают многие звезды шоу-бизнеса: Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.

Шурыгину и ее супруга можно часто увидеть в торговом комплексе, который находится на Ходынском поле. Диана любит проводить время в местных кафе и ходить с мужем по магазинам. Тем не менее звезде телешоу пришлось и самой научиться готовить. Она охотно рассказывает в личном блоге о том, что делает на завтрак.

«Обычно мое утро начинается в 10:00-11:00 — по-разному. Но я стараюсь вставать пораньше. Чаще всего по утрам у меня плохое настроение и, чтобы скорее его улучшить, я бегу завтракать, причем плотно. Утреннее меню бывает разным: это может быть омлет или яичница с сыром или помидорами, часто готовлю сырники и манники, иногда каши и мюсли. Сок и воду по утрам не пью. Чай, кофе или какао — по настроению. После завтрака, если никуда не опаздываю, люблю немного поваляться, без этого никуда. Затем стараюсь заставить себя сделать зарядку (приседы, пресс), но не всегда получается, к сожалению», — делится Диана с подписчиками.

Шурыгина считает, что ее жизнь сильно изменилась после свадьбы. Андрей, будучи старше супруги на 11 лет, окружил ее заботой и вниманием, а любые скандалы, которые происходили между ними, паре удавалось быстро решить.