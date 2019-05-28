Три самых несчастных знака Зодиака

Третье место в списке самых несчастных знаков Зодиака заняли Девы. Характер этого знака отличается нервозностью и драматичностью. Девы не умеют расслабляться, они склонны брать весь груз проблем и отвественности на свои хрупкие плечи, тем самым делая себя несчастными. Однако роль жертвы и великомученика им нравится — они не готовы менять свою позицию.

Дева — это знак, которому присуще упорство, трудолюбие и справедливость. Они не надеются на халяву и всего добиваться сами, правда, тяжелым и напряженным трудом.

Второе место заняли Раки, благодаря своей чрезмерной чувствительности, обидчивости и эмоциональности. Из-за множества внутренних комплексов Раки склонны очень часто сомневаться в себе и в своих силах, именно поэтому у них за одним шагом вперед следуют три шага назад.

С одной стороны Раки весьма покладисты, но с другой — ужасно горды. Чрезмерная гордость мешает им манипулировать людьми и добиваться своих целей. В семейной жизни они чаще всего бываю несчастны, так как не в силах завоевать роль лидера.

Лидером среди самых несчастных знаков Зодиака становятся Рыбы. Опросы показали, что подавляющая часть Рыб вряд ли назвала бы себя счастливыми людьми. Конечно, существуют исключения. Но большинство представителей этого знака — интроверты, углубленные в мир фантазий. Постоянный самоанализ приводит к неуверенности в себе, что не позволяет Рыбам осуществлять задуманные цели. Им нужен человек, который бы смог оказывать поддержку и духовную помощь, направляя Рыб в нужное русло.