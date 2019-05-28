Якубович раскрыл секреты «Поле чудес»

Впервые «Поле чудес» вышло в эфир в 1990 году. Первым ведущим программы был Владислав Листьев, а с ноября 1991-го и до сих пор «Поле чудес» ведет Якубович.

«Сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Просто не понимаю!» — заявил он.

В ответ на реплику слушательницы «Балткома» о глупости некоторых участников своей программы Якубович заявил, что они не бывают глупыми, но бывают забавными.

Также ведущий рассказал, что нередко монтаж лишает «Поле чудес» душевности. Обычно съемки длятся два с половиной часа, все в зале смеются, а после монтажа шоу длится час.

«Надо монтировать, оставляя технологию передачи, а все остальное — вот эта душевность, этот юмор, этот хохот — иногда вырезается», — посетовал Якубович.