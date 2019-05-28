Вт, 28.05.2019
Фото: поклонники Сергея Лазарева перевозбудились, увидев его голым в душе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Якубович раскрыл секреты «Поле чудес»

Якубович раскрыл секреты «Поле чудес»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Леоинд Якубович

ФОТО: Instagram

Леонид Якубович не понимает, как «Поле чудес» удается существовать уже 29 лет. Об этом и других «секретах» шоу телеведущий рассказал в эфире радио «Балтком», пишет Рамблер.

Впервые «Поле чудес» вышло в эфир в 1990 году. Первым ведущим программы был Владислав Листьев, а с ноября 1991-го и до сих пор «Поле чудес» ведет Якубович.

«Сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Просто не понимаю!» — заявил он.

В ответ на реплику слушательницы «Балткома» о глупости некоторых участников своей программы Якубович заявил, что они не бывают глупыми, но бывают забавными.

Также ведущий рассказал, что нередко монтаж лишает «Поле чудес» душевности. Обычно съемки длятся два с половиной часа, все в зале смеются, а после монтажа шоу длится час.

«Надо монтировать, оставляя технологию передачи, а все остальное — вот эта душевность, этот юмор, этот хохот — иногда вырезается», — посетовал Якубович.

Кроме того, он рассказал, как помогает детям преодолеть застенчивость и спеть публично — прямо во время съемок отводит их за кулисы, просит спеть исключительно для него, а после возвращения к барабану хвалит, но просит спеть первый куплет песни заново, потому что якобы плохо расслышал. И дети делают это.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ