Якубович раскрыл секреты «Поле чудес»

Леонид Якубович не понимает, как «Поле чудес» удается существовать уже 29 лет. Об этом и других «секретах» шоу телеведущий рассказал в эфире радио «Балтком», пишет Рамблер.
Впервые «Поле чудес» вышло в эфир в 1990 году. Первым ведущим программы был Владислав Листьев, а с ноября 1991-го и до сих пор «Поле чудес» ведет Якубович.
«Сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Просто не понимаю!» — заявил он.
В ответ на реплику слушательницы «Балткома» о глупости некоторых участников своей программы Якубович заявил, что они не бывают глупыми, но бывают забавными.
Также ведущий рассказал, что нередко монтаж лишает «Поле чудес» душевности. Обычно съемки длятся два с половиной часа, все в зале смеются, а после монтажа шоу длится час.
«Надо монтировать, оставляя технологию передачи, а все остальное — вот эта душевность, этот юмор, этот хохот — иногда вырезается», — посетовал Якубович.
Кроме того, он рассказал, как помогает детям преодолеть застенчивость и спеть публично — прямо во время съемок отводит их за кулисы, просит спеть исключительно для него, а после возвращения к барабану хвалит, но просит спеть первый куплет песни заново, потому что якобы плохо расслышал. И дети делают это.