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  • СМИ: гадалка напророчила Кобзону онкологию за 50 лет до смерти

СМИ: гадалка напророчила Кобзону онкологию за 50 лет до смерти

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Иосиф Кобзон

ФОТО: SCANPIX

​Журналисты узнали загадочные подробности, связанные со смертью известного певца и политика Иосифа Кобзона.

По словам близкого друга и коллеги артиста по цеху Левона Оганезова, знакомого с Кобзоном около 60 лет, о смертельном недуге певцу рассказала гадалка еще за 50 лет до его смерти.

По словам Оганезова, это произошло на рынке в Краснодарском крае во время гастролей в начале 70-х годов. Там к приятелям подошла цыганка и, обратившись к Кобзону, напророчила ему тяжелую смерть. 

«Проживешь ты 82 года и последние десять лет будешь очень болеть. Будет у тебя двое детей, большое количество внуков, много денег, слава и почет», - приводит слова Левона Оганезова Sobesednik

За это предсказание артист заплатил цыганке пять рублей

Напомним, что Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2019 года в одной из клиник Москвы. В течение последних 15 лет жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

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