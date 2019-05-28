СМИ: гадалка напророчила Кобзону онкологию за 50 лет до смерти

По словам близкого друга и коллеги артиста по цеху Левона Оганезова, знакомого с Кобзоном около 60 лет, о смертельном недуге певцу рассказала гадалка еще за 50 лет до его смерти.

По словам Оганезова, это произошло на рынке в Краснодарском крае во время гастролей в начале 70-х годов. Там к приятелям подошла цыганка и, обратившись к Кобзону, напророчила ему тяжелую смерть.

«Проживешь ты 82 года и последние десять лет будешь очень болеть. Будет у тебя двое детей, большое количество внуков, много денег, слава и почет», - приводит слова Левона Оганезова Sobesednik.

За это предсказание артист заплатил цыганке пять рублей