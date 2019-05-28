Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью

Многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде Ирина Слуцкая ждет ребенка от мужа-бизнесмена Алексея Говырина. Совсем скоро счастливые супруги станут родителями.

Отметим, что у знаменитой фигуристки уже есть двое детей от предыдущего брака – это 11-летний Артем и восьмилетняя Варвара. Ранее Слуцкая состояла в отношениях с учителем физкультуры Сергеем Михеевым. Пара была счастлива вместе на протяжении семнадцати лет.

Ирина Слуцкая ФОТО: Instagram