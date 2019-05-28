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Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью

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Ирина Слуцкая

ФОТО: Instagram

Фигуристка скоро станет матерью, но не афиширует этого, утверждает Teleprogramma.pro.

Многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде Ирина Слуцкая ждет ребенка от мужа-бизнесмена Алексея Говырина. Совсем скоро счастливые супруги станут родителями.

Отметим, что у знаменитой фигуристки уже есть двое детей от предыдущего брака – это 11-летний Артем и восьмилетняя Варвара. Ранее Слуцкая состояла в отношениях с учителем физкультуры Сергеем Михеевым. Пара была счастлива вместе на протяжении семнадцати лет.

Ирина Слуцкая

ФОТО: Instagram

По фото фигуристки в Instagram поклонники увидели, что ее фигура изменилась. Ирина стала выбирать вещи свободного кроя. Сама Слуцкая официально пока не подтвердила беременность.

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