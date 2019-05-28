Любовница звезды «Глухаря» потребовала от него 370 000 евро

65-летняя жительница Москвы заявила, что в течение пяти лет содержала звезду театра и кино. По словам Лидии Трусовой, она возила Андрея Лебедева отдыхать на дорогие курорты, оплачивала элитную квартиру для встреч в центре «Москва-сити», делала дорогие подарки. В деталях скандала разобрались Дмитрий Шепелев и приглашенные эксперты в ходе программы «На самом деле».

Настоящим потрясением для Трусовой стала свадьба артиста с 39-летней Татьяной Ивановой. К тому времени муж Лидии узнал о ее романе с Лебедевым и подал на развод. Женщина стала готовиться к свадьбе с актером. Она взяла на себя все расходы на пышное торжество, однако Андрей женился на другой.

По словам бизнес-леди, за аренду ресторана она внесла два миллиона рублей (27 000 евро). Трусова купила дизайнерское платье и потратилась на другие сопутствующие расходы. Женщина возмутилась, что в итоге заплатила за чужой праздник. Лидия потребовала взыскать с актера 370 000 евро, которые она на него потратила за многолетний роман.

Артист признался, что встречался с женщиной. По его словам, их роман прекратился два года назад. Андрей заявил, что, напротив, всегда сдерживал Лидию в ее страсти жить на широкую ногу и привычке тратить деньги без оглядки. «Я не принимал участие в растрате такой суммы», — сказал Лебедев.

Актер Андрей Лебедев ФОТО: nstagram

Новоиспеченная супруга артиста сообщила об угрозах в свой адрес. Андрей заявил, что недавно на него было совершено нападение. В этих атаках супруги заподозрили Трусову.

Специалисты пришли к выводу, что актер действительно тратил деньги любовницы. Однако Лидия значительно превысила итоговую сумму. В реальности роман со звездой обошелся ей в полмиллиона рублей (почти семь тысяч евро). Эти данные подтвердила проверка на детекторе лжи.