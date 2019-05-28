Вы знаете, как правильно варить сосиски?

Как подготовить сосиски

Снимать или не снимать с сосисок искусственную пленку перед варкой, вопрос спорный. Одни считают, что пленка при нагреве может выделять вредные вещества. Другие же уверены, что сосиски в оболочке будут сочнее, поскольку не отдадут сок воде.

Однако гораздо удобнее чистить сосиски перед варкой. При очистке горячих изделий мясо может отходить вместе с оболочкой. Тогда сосиски получатся неровными.

А вот изделия в натуральной оболочке чистить заранее точно не нужно. Да и после варки ее можно не снимать, ведь она съедобна. Чтобы пленка не лопнула, проколите ее в нескольких местах зубочисткой.

Замороженные сосиски не нужно предварительно размораживать.

Сколько варить сосиски

Сосиски — это уже готовый продукт, который просто требуется прогреть. Это занимает всего несколько минут. Замороженные сосиски варятся на две–три минуты дольше охлажденных.

Если переварить сосиски, они могут расползтись. А это выглядит не очень эстетично. Для надежности ориентируйтесь на время, указанное в рекомендациях.

Как варить сосиски на плите

Доведите воду в кастрюле до кипения. Выложите сосиски так, чтобы жидкость покрыла их. Охлажденные варите 3–5 минут на среднем огне, замороженные — пять–восемь минут.

Как варить сосиски в микроволновке

Снимите с сосисок искусственную оболочку и выложите их в емкость для микроволновки. Охлажденные готовьте на полной мощности одну–полторы минуты, замороженные — три–четыре минуты.

Если готовить сосиски на две–три минуты дольше, они получатся печеными. Но не запекайте их слишком долго, иначе они могут высохнуть.

Как варить сосиски в мультиварке

В воде

Выложите сосиски в чашу мультиварки, залейте горячей водой и закройте крышку. Установите режим «Варка» и готовьте примерно пять минут, если сосиски охлажденные, и семь–восемь минут, если замороженные.

На пару

В чашу мультиварки налейте два–три стакана воды. Поместите сверху контейнер для приготовления на пару, положите в него сосиски и закройте крышку. Охлажденные готовьте в режиме «Варка на пару» около десяти минут, замороженные — 12–13 минут.

Как оригинально подать сосиски

Перед варкой сосиски можно нарезать спиралью. Для этого наколите сосиску по всей длине на длинную палочку. Затем сделайте на сосиске надрезы ножом, проворачивая ее рукой и не прорезая до конца. Аккуратно выньте палочку.