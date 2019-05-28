Пять странных знаков Зодиака

Водолей

Один из самых оригинальных знаков зодиакального круга. Создается впечатление, что это житель с другой планеты. Он все делает по-своему, мыслит по-другому и мир воспринимает в одному ему понятном измерении. Самим Водолеям вполне нравится их необычность. Они любят выделяться из толпы посредством своего странного и уникального характера.

Скорпион

Самый загадочный и странный представитель Зодиака. Он обладает неординарным характером, имеет сложный внутренний мир, редко кого впускает в него. Скорпиону невозможно заглянуть в душу, настолько отлично от других он мыслит. В его странной душе постоянно происходит какая-то борьба. Никому не известно, на что способна в следующий момент хладнокровная внешне, но кипучая и буйная внутри натура этого знака.

Рыбы

Еще один удивительный индивидуум. Находясь рядом с Рыбами, у окружающих создается впечатление, что эти люди не от мира сего. Мечтательные и спокойные, они почти всегда витают в облаках. Им нравится смотреть на мир сквозь призму розовых очков и видеть вокруг только хорошее. Их странность заключается в том, что они страшатся реалий мира. Рыбы практически не готовы к борьбе, они всегда уходят от сложностей и ищут тихое и укромное местечко.

Близнецы

Двойственный знак гороскопа, что и придает им некую странность. Близнецы ветренны и непостоянны, угнаться за полетом их буйной фантазии весьма трудно. Они и сами-то редко знают, что сделают в следующий момент, а для окружающих - это вообще загадка.

Рак

Тоже довольно темная и странная личность. Мягкотелые слабохарактерные Раки чувствительны и ранимы. Они никогда не показывают своего истинного лица, предпочитая укрыться в своей раковине и страдать молча. В них нет открытости и стремления к действию. Раки лучше будут пятиться назад, чем активно двигаться вперед.