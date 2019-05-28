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Лаура Пыльдвере начала сольную карьеру
Встречаем первый сингл

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Лаура Пыльдвере

ФОТО: Kalle Veesaar

Лаура Пыльдвере, отправившаяся в одиночное плавание по музыкальным волнам, выпустила новый сингл Keerleme («Мы оглядываемся»), пишет Elu24. Это первая ласточка полноценного сольного альбома, которые  увидит свет осенью. В новом и смелом стиле Лауры больше танцевальных движений, чем прежде, и ощущается некая свобода и свежесть.

«Keerleme - это совершенно новый поворот для меня в музыкальном путешествии. Хотя эта история по своей природе проста, песня написана убедительно и увлекательно, в ней есть элементы поп-музыки, танцевального стиля», - говорит Лаура.

Новый сингл значим и потому, что Лаура перкратила сотрудничество со Свеном Лыхмусом, которое длилось 15 лет, и отметила расставание началом сольной карьеры.

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