Лаура Пыльдвере начала сольную карьеру
Лаура Пыльдвере, отправившаяся в одиночное плавание по музыкальным волнам, выпустила новый сингл Keerleme («Мы оглядываемся»), пишет Elu24. Это первая ласточка полноценного сольного альбома, которые увидит свет осенью. В новом и смелом стиле Лауры больше танцевальных движений, чем прежде, и ощущается некая свобода и свежесть.
«Keerleme - это совершенно новый поворот для меня в музыкальном путешествии. Хотя эта история по своей природе проста, песня написана убедительно и увлекательно, в ней есть элементы поп-музыки, танцевального стиля», - говорит Лаура.
Новый сингл значим и потому, что Лаура перкратила сотрудничество со Свеном Лыхмусом, которое длилось 15 лет, и отметила расставание началом сольной карьеры.