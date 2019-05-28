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Светлана Лобода в роскошном платье «тигрицы» прилетела в Германию

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Светлана Лобода.

ФОТО: Instagram

36-летняя певица в соблазнительном вечернем наряде вышла в свет в Мюнхене. Поклонники Светланы Лободы предположили, что она проводит время с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, сообщает Cosmo.

Звезда поделилась снимком, на котором предстала в элегантном наряде с открытым плечом и шарфом, плавно струящимся с шеи на изгиб локтя. Множество пайеток и анималистичный принт придали Светлане Лободе сходство с тигрицей. Вечерний образ дополнили маленький клатч и яркий макияж.

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Певица определила свою геолокацию: Мюнхен. О цели визита в столицу Баварии она не сообщила. По мнению фанатов Лободы, в перерыве между своими концертами«суперзвезда» общается с фронтменом немецкой группы Rammstein. Группа гастролирует со стадионным шоу по родной стране. 

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